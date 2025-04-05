أخبار الرياضة اليوم: عمرو الجنايني يطمئن جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو.. الأهلي يحصد لقب كأس مصر للكرة الطائرة رجال.. وباريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

طمأن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي، عقب الجلسة المرتقبة من أجل تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الدوري الفرنسي، فاز فريق باريس سان جيرمان، علي أنجيه بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 28 بالدوري الفرنسي.

الكرة الطائرة، فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما، في نهائي بطولة كأس مصر رجال للكرة الطائرة للموسم الحالي 2024-2025، وبهذه النتيجة يتوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر.

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الإعلاميين، أنه تحدث مع حسام حسن مدرب منتخب مصر لإعفاء لاعبي الأهلي من معكسر يونيو.

اقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

تحدث عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن رغبته في خوض تجربته الخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع إلى كتابة قصة جديدة له مع الفريق بعيدا عن المقارنة بمواطنه محمد صلاح.

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لأول مرة في تاريخه سيقود تدريب لمجموعة من اللاعبين غدًا، قبل أن يتوجه إلى ستاد القاهرة الدولي لقيادة الفريق في مباراة مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر، التي سيخوضها الأبيض بمجموعة أخرى من اللاعبين.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لرحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

ديربي جدة، تعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

انطلق اليوم السبت، معسكر حكام الساحة لدوري القسم الأول والمساعدين وحكام تقنية الفيديو، والذى يستمر حتى 10 أبريل الجارى بمركز المنتخبات الوطنية.

أعلن التونسي أنيس بو جلبان، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى تنزانيا، استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

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