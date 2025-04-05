السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يحصد لقب كأس مصر للكرة الطائرة رجال بعد الفوز على الزمالك

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

الكرة الطائرة، فاز النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما، في نهائي بطولة كأس مصر رجال للكرة الطائرة للموسم الحالي 2024-2025، وبهذه النتيجة يتوج النادي الأهلي بلقب كأس مصر.

وكان الأهلي وصل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0) في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق بتروجت بنفس النتيجة.

وتعد هذه المباراة ختامًا للموسم المحلي، قبل أن ينطلق الأهلي والزمالك في مهمة قارية جديدة، حيث يشاركان في بطولة إفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري.

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الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك الكرة الطائرة

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