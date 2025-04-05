ضمن خطة تطوير الأداء، محاضرات نظرية وعملية باليوم الأول من معسكر الحكام

لجنة الحكام، انطلق اليوم السبت، معسكر حكام الساحة لدوري القسم الأول والمساعدين وحكام تقنية الفيديو، والذى يستمر حتى 10 أبريل الجارى بمركز المنتخبات الوطنية.

35 حكما في معسكر الحكام

شهد المعسكر مشاركة 35 حكما و3 محاضرين، وبدأت الفترة الأولى بمحاضرات نظرية ألقاها أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم استمرت لمدة 3 ساعات ودارت حول كيفية استخدام تقنية الفيديو والتحرك في الملعب لاتخاذ القرارات السليمة.

تدريبات عملية للحكام

وفى الفترة الثانية، تم تقسيم الحكام المتواجدين في المعسكر إلى مجموعتين، الأولى خضعت لتدريبات عملية في الملعب بينما تلقى حكام المجموعة الثانية محاضرات عملية في إحدى القاعات.

يأتي هذا المعسكر لحكام الدوري في إطار خطة اتحاد الكرة لتطوير منظومة التحكيم المصري.

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