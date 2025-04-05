24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

أعلن التونسي أنيس بو جلبان، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى تنزانيا، استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية



وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

موعد مباراة المصري القادمة بعد التعادل مع سيراميكا

ويلتقي المصري البورسعيدي مضيفه فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل - الرابعة عصرًا بتوقيت دار السلام - على ستاد بنيامين مكابا ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين

وتأكد غياب النيجيري جون ايبوكا مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة والتي ستجمعه بمضيفه فريق سيمبا التنزاني.

إصابة جون ايبوكا

جاء ذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان.

يذكر أن إيبوكا نجح في إحراز الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

موعد سفر بعثة المصري الي تنزانيا

وتغادر بعثة المصري القاهرة في الساعة الثانية والثُلث صباح غد الأحد متجهة إلي تنزانيا لمباراته أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني، ضمن مباريات الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المصري البورسعيدي إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد نحو أربع ساعات، حيث تبقى في المطار ساعة ترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا

وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بـكأس عاصمة مصر.

جاء هدف المصري عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 11، فيما جاء هدف سيراميكا عن طريق أحمد القندوسي في الدقيقة 87.

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