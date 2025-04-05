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رياضة

مرموش عن المقارنة مع محمد صلاح: مو حقق الكثير وأنا ما زلت أكتب قصتي

صلاح ومروموش، فيتو
صلاح ومروموش، فيتو

تحدث عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن رغبته في خوض تجربته الخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع إلى كتابة قصة جديدة له مع الفريق بعيدا عن المقارنة بمواطنه محمد صلاح.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

 

تصريحات عمر مرموش 

وقال  مرموش في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” أنه فخور بوجود لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي، مشيدًا بزميله محمد صلاح الذي يمر بفترة رائعة على المستوى الفني.

وقال مرموش: من الرائع أن يكون لمصر لاعبين جيدين في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح في حالة رائعة، وهذا ليس مفاجئًا لأنه محترف ملتزم.

وأضاف: كل لاعب لديه قصته، صلاح حقق الكثير وهو قدوة، وأنا هنا الآن أكتب قصتي الخاصة، وسنرى ماذا سيحدث.

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الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي مانشستر سيتي محمد صلاح يوم الاحد عمر مرموش

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