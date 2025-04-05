مرموش عن المقارنة مع محمد صلاح: مو حقق الكثير وأنا ما زلت أكتب قصتي

تحدث عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن رغبته في خوض تجربته الخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتطلع إلى كتابة قصة جديدة له مع الفريق بعيدا عن المقارنة بمواطنه محمد صلاح.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة مانشستر يونايتد يوم الأحد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

تصريحات عمر مرموش

وقال مرموش في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” أنه فخور بوجود لاعبين مصريين في الدوري الإنجليزي، مشيدًا بزميله محمد صلاح الذي يمر بفترة رائعة على المستوى الفني.

وقال مرموش: من الرائع أن يكون لمصر لاعبين جيدين في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح في حالة رائعة، وهذا ليس مفاجئًا لأنه محترف ملتزم.

وأضاف: كل لاعب لديه قصته، صلاح حقق الكثير وهو قدوة، وأنا هنا الآن أكتب قصتي الخاصة، وسنرى ماذا سيحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.