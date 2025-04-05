السبت 05 أبريل 2025
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رياضة

بيان مرتقب للزمالك بعد جلسة التجديد لـ زيزو خلال أيام

زيزو, فيتو
زيزو, فيتو

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إصدار بيان رسمي، عقب الجلسة المرتقبة من أجل تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مصدر داخل النادي إن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع أحمد مصطفى “زيزو”، صانع ألعاب الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم الوصول لاتفاق مع زيزو لتجديد عقده، سيصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا موجها لجمهور الزمالك يكشف فيه كواليس المفاوضات مع اللاعب خاصة أن الجمهور الأبيض سيكون غاضبا بشدة.

وواصل أن  الزمالك جاهز لتنفيذ طلبات زيزو المادية  لتجديد عقده وحال رفض اللاعب عقد الجلسة أو تراجع عن تجديد عقده  سيصدر الزمالك هذا البيان لتوضيح كافة الأمور.

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام 

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل برسالة مفاجئة عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء لاحتمالية انتقاله إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له على انستجرام وكتب عليها: "لا تتسرعوا على العظمة".

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