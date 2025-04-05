باريس سان جيرمان يفوز على أنجيه ويتوج بلقب الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، فاز فريق باريس سان جيرمان، علي أنجيه بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 28 بالدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

أحرز هدف باريس سان جيرمان لاعبه ديزيري دوي في الدقيقة 55

وبهذه النتيجة توج باريس سان جيرمان رسميا بلقب الدوري الفرنسي قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتفوق العملاق الباريسي بفارق 24 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو، صاحب المركز الثاني.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد أنجيه



حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باشو – هيرنانديز

الوسط: فيتينيا – فابيان – زائير إيمري

الهجوم: راموس– ديزيري دوي – كفاراتسخيليا

وفاز العملاق الباريسي بلقبه الرابع على التوالي والثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، وتعزيز تربعه على عرش الأكثر تتويجا بالليج وان برصيد 13 مرة.

قائمة باريس سان جيرمان

استمر غياب الكوري الجنوبي لي كانج إن بسبب الإصابة، بينما عاد للقائمة الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي، بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة أمام دانكيرك، في دور قبل نهائي كأس فرنسا

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