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رياضة

ديربي جدة، الأهلي يتعادل مع الاتحاد 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد

ديربي جدة، تعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "الإنماء" (الجوهرة المشعة) في ديربي جدة، ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2024-2025. 

سجل ثنائية الأهلي كل من:" روجير إيبانيز دا سيلفا وايفان توني في الدقائق 50 و81، فيما سجل ثنائية الاتحاد كل من:" موسى ديابي وكريم بنزيما في الدقيقة 73 والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل الاتحاد ضد الأهلي 

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تشكيل الأهلي ضد الاتحاد 

الصورة

 

 

أرقام بنزيما مع أهلي جدة 


وخاض كريم بنزيما مع الاتحاد خلال الموسم الحالي (22) مباراة.

 سجل (16) هدفا.

صنع (8) أهداف، لتبلغ إجمالي مساهمات اللاعب مع العميد في الدوري (24) هدف في دوري روشن.


وساهم كريم بنزيما في عبور الاتحاد أيضا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أرقام ايفان توني مع أهلي جدة 

 

 
شارك إيفان توني مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة.

سجل المهاجم الإنجليزي  16 هدفا.

صنع  3 أهداف لتبلغ إجمالي مساهماته مع الراقي في دوري روشن هذا الموسم إلى 19 مساهمة.

 

ايفان توني،فيتو
ايفان توني،فيتو

ويحظى ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي بمتابعة كبيرة، حيث يتميز عن غيره من المباريات بالإثارة، لما يشهده من قوة وحماس على مدار التاريخ.

بهذه النتيجة يتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، متفوقًا على الهلال، أقرب ملاحقيه، بفارق 5 نقاط.

أما أهلي جدة فيأتي في المركز الخامس برصيد 49 نقطة،  خلف القادسية، آخر أضلاع المربع الذهبي.

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