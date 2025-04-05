أسماء مصابي الحادث المروري علي الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 15عاملا من الفيوم، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة على طريق مركز يوسف الصديق - قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

أ سماء المصابين ومقر إقامتهم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، اصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة علي الطريق السياحي، ما تسبب في إصابة كل من، شروق رياض حمدي 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ونادية عبد الحميد محمود 55 سنة، مصابة بكدمات بالضلوع، ورشا ميلاد محمد 28 سنة، مصابة بكدمات بالبطن والضلوع، وحنان حنفي وهبة حسان 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، مقيمين بقرية كحك، بدائرة مركز يوسف الصديق.

كما أصيب كل من دينا شريف عبد الحميد مبروك 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ويوسف علي الروبي محمد 16 سنة، مصاب بكدمات بالظهر والحوض والصدر، وفاطمة عيد أحمد 43 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وأسماء محجوب عبد الكريم، مصابة باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر ونزيف رحمي، ومقيمين بقرية الرواشدية، بدائرة مركز يوسف الصديق ايضا.

كما أصيب كل من، فرج إبراهيم إسماعيل 37سنة، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وحالته غير مستقرة، وصالح إبراهيم إسماعيل 35 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومقيمين بقرية الخلطه، بدائرة مركز يوسف الصديق، وجمال رافت حسن 29 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وحالته غير مستقرة، وإفراج عبد الجليل محجوب 32 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتها غير مستقرة، ومقيمين بمركز الشواشنة، واثنين آخرين تم إسعافهم في مكان الحادث، وتم تحرير تعهد بعد استقرار حالتهما الصحية ورفضهم الذهاب إلى المستشفي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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