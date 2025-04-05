إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتلقيه بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظه الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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