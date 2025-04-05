تحرير 318 محضرا تموينيا خلال حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، استمرت لمدة 4 أيام، وذلك لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول سلع مجهولة المصدر بالأسواق، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 318 مخالفة تموينية متنوعة، منها 150 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و 168 مخالفة تموينية متنوعة بقطاعي الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة كافة المخالفات الي الأجهزة الأمنية لحالتها الي النيابات المختصة.

سلع تم التحفظ عليها

كما تمكنت الحملات من التحفظ علي 2500 كيلو جرام من مخلفات جبنة مجهولة المصدر معبأة داخل اكياس بلاستيك شفافة غير مدون عليها اي بيانات تدل على مصدرها أو صلاحيتها، و2125عبوة سلع غذائية (سناكس، شيبسى، مشروبات غازيه، جبنة) منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، و37 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو ممنوع تداولها خارج المخابز البلدية.

وأكد سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة.

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