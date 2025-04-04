انتشال جثة غريق من مياه بحر يوسف في الفيوم

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في مياه بحر يوسف أثناء صيد السمك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم، تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شاب في بحر يوسف

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بغرق شاب، أثناء صيد السمك بمياه بحر يوسف بحوار كوبري البنوك، بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة الإسعاف الي مكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتبين من التحريات الأولية بان " مصطفي رجب محمود " 45 سنه، سائق ومقيم بمساكن النويري، بمدينه الفيوم، كانويصطاد الاسماك علي كوبري البنوك ببحر يوسف، مستخدما سنارة، واختل توازنه غسقط بمياه بحر يوسف، وهو لايجيد العوم فغرق قبل أن يتمكن الأهالي من مساعدته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

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