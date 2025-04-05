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حوادث

حبس عامل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية فى الفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عامل بالفيوم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛  بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.

 

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية يديرها عامل فى الفيوم


وعقب تقنين الإجراءات، اقتحمت قوات الشرطة  الورشة وتم ضبط المتهم، وألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

 

 

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

 

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ألعاب النارية النيابة العامة قطاع الأمن العام مركز شرطة الشواشنة مديرية أمن الفيوم

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