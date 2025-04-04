الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في أرض زراعية على طريق قرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة ملاكي على طريق  الفيوم – قرية العدوة

 وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تفيد بانقلاب سيارة ملاكي، داخل أرض زراعية بطريق العدوة - الفيوم الزراعي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

 

انتشال جثة غريق من مياه بحر يوسف في الفيوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-4-2025 في محافظة الفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة 4 أشخاص النيابة المختصة انتشال جثة غريق انقلاب سيارة ملاكي حادث انقلاب سيارة سيارات الإسعاف مأمور مركز شرطة الفيوم مستشفي التامين الصحي

مواد متعلقة

انتشال جثة غريق من مياه بحر يوسف في الفيوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4-4-2025 في محافظة الفيوم

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-4-2025 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

منوعات

المزيد

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية