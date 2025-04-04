إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في أرض زراعية على طريق قرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم – قرية العدوة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تفيد بانقلاب سيارة ملاكي، داخل أرض زراعية بطريق العدوة - الفيوم الزراعي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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