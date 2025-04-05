علي معلول على رأس غيابات الأهلي في رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لرحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

واستبعد كولر من قائمة الأهلي المسافر إلي موريتانيا كلا من: علي معلول وعمر الساعي وأحمد كوكا وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف وسمير محمد وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم وكريم نيدفيد.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

في خط الهجوم: وسام أبوعلي وجراديشار.

ووصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لرحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تحضيراته بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة على التواصل مع سفارة مصر في موريتانيا من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق في رحلة موريتانيا التي تنطلق عصر اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وتطير بعثة الأهلي إلى موريتانيا عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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