الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

فرنسا تعلن خطة طوارئ لمكافحة تفشي حمى شيكونجونيا بجزيرة لا ريونيون

الاسعاف الفرنسي،فيتو
الاسعاف الفرنسي،فيتو

أعلنت السلطات الفرنسية عن خطة عمل طارئة بسبب تفشي فيروس شيكونجونيا بجزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي بعد اكتشاف 6000 حالة جديدة من المرض في أسبوع واحد.

وذكرت قناة "ريونيون 1" التلفزيونية، أنه "تم اكتشاف 6000 حالة جديدة من المرض بالجزيرة في أسبوع واحد في شهر مارس، وفي المجمل، بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض منذ بداية الوباء في أغسطس 2024 نحو 20 ألف حالة".

وأضافت نقلا عن بيان صادر عن مستشفى الجزيرة: "أطلقت في لا ريونيون مايسمى الخطة البيضاء - وهو نظام يسمح بإعادة برمجة العمليات المخطط لها أو استدعاء الطاقم الطبي من الإجازة - فيما يتعلق بوباء شيكونغونيا المستمر".

ويأتي القرار وسط "زيادة كبيرة للغاية في نشاط خدمات الطوارئ منذ عدة أيام في مدينتي سان دوني في الشمال وسان بيير في الجنوب".

وأشار المرفق الطبي إلى "استنزاف القدرة على استقبال المرضى في المستشفيات، فضلا عن العبء المتزايد على الموظفين".

وأعلنت وكالة الصحة الإقليمية، الاثنين الماضي، بدء حملة التطعيم ضد فيروس شيكونغونيا، وتم تسليم 40 ألف جرعة من اللقاح إلى الجزيرة.

وتشير التقارير أيضا إلى أن "الفيروس بدأ في جزيرة مايوت، حيث تم تحديد أول 12 حالة إصابة. وفي عامي 2005 و2006، أصاب هذا الفيروس 260 ألف شخص، أي أكثر من ثلث سكان الجزيرة، وأدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص".

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السلطات الفرنسية جزيرة لا ريونيون شيكونجونيا فرنسا فيروس شيكونجونيا

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