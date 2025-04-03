أول رد من فرنسا على قرارات ترامب بعد فرض رسوم جمركية

قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية".

الرسوم الجمركية لها تبعات سلبية على الإنتاج

وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.

وردًا على الرسوم الجمركية المفروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إننا مستعدون للحرب التجارية.

ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم

وأضافت أن موافق ترامب إمبريالية، ويتصرف وكأنه سيد العالم. وأشارت إلى أن رسوم ترامب ستؤدي لركود في بعض الدول.

فيما قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم.

فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

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