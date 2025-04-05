قبل موقعة الإياب، رقم سلبي يطارد الأهلي أمام الهلال السوداني خارج أرضه، 3 سيناريوهات لتأهل الأحمر إلى نصف النهائي، وهذه أرقام كولر خلال الموسم الجاري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد تلك المباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي خاصة بعدما حقق الفوز في الذهاب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في القاهرة الثلاثاء الماضي.

ويضع الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبون كامل تركيزهم على التأهل ومواصلة مشوارهم لتحقيق دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي وللمرة الـ13 في تاريخ المارد الأحمر.

رقم سلبي يلاحق الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني

والتقي النادي الأهلي خارج أرضه نظيره فريق الهلال السوداني في 6 مباريات، لم ينجح الأحمر في تحقيق الفوز خلالها، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني

وجاءت نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني كالتالي:

موسم 1987، الأهلي 0ـ0 الهلال

موسم 2004، الأهلي 0ـ1 الهلال

موسم 2007، الأهلي 0ـ3 الهلال

موسم 2020، الأهلي 1ـ1 الهلال

موسم 2022، الأهلي 0ـ0 الهلال

موسم 2023، الأهلي 0ـ1 الهلال

يذكر أن فريق الهلال السوداني يخوض مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وبتحقيق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فإنه يحتاج لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا إلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، أو الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف واحد فقط، بشرط أن تكون تلك النتيجة ليست 1-0.

وفي حال انتهاء مباراة العودة بنتيجة 1-0 لصالح فريق الهلال السوداني يلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي وفي حال استمرار نفس النتيجة تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور الـ 4.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي هذا الموسم

وخلال منافسات الموسم الجاري، خاض النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر 30 لقاءًا، تمكن الأحمر خلالها من تحقيق الفوز في 19 مباراة، بينما تعادل في 7 وتلقى الخسارة في 4 مواجهات.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم الجمعة، استعدادا لموقعة الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيواجه المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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