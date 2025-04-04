جهود وزارة التضامن في توفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام وذلك بالتزامن مع يوم اليتيم، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828، وهذا في إطار احتفالات الدولة المصرية بيوم اليتيم.

شكاوى أبناء مصر

والذي تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى للفتيات في ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014.

تقييم دور الرعاية الاجتماعية

يأتي ذلك في ظل تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولًا للتحول في الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

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