الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

جهود وزارة التضامن في توفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام

رعاية الأطفال داخل
رعاية الأطفال داخل دور الأيتام، فيتو

 تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام وذلك بالتزامن مع يوم اليتيم، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828، وهذا في إطار احتفالات الدولة المصرية بيوم اليتيم.

 

شكاوى أبناء مصر 

 

والذي تم تدشينه مؤخرًا لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى للفتيات في ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014.

 

تقييم دور الرعاية الاجتماعية

 

يأتي ذلك في ظل تبني وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولًا للتحول في الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الشكاوى الحكومية الموحدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوي الحكومية مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

التضامن: بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

التضامن توضح حقيقة الفيديو المتداول لعدد من أبناء خريجي دور الرعاية ببورسعيد

وزيرة التضامن: الدستور المصري وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة

وزيرة التضامن تبحث مع رئيس التحالف الدولي للإعاقة سبل التعاون المشترك
ads

الأكثر قراءة

نحن بانتظار حدث مثير، روسيا تكشف مفاجأة ضخمة عن محطة الضبعة المصرية

أبو عبيدة: نصف الأسرى الأحياء في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها وقررنا تركهم

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

ميدو عن فوز الزمالك في قمتي الناشئين: هنفضل بعبع الأهلي

في بيان رسمي، السد القطري يدعم يوسف عطال بعد حكم سجنه 8 أشهر

رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

إعلام الاحتلال يزعم: عدة دول أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة

منوعات

المزيد

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان 4- 4- 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية إثبات واقعة السب والقذف وحكم شهادة النساء فيها

بالدليل، آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

معنى ماء مهين، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية