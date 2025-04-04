الاحتلال يعلن اغتيال محمد حسن عوض القيادي في كتيبة الشمال بحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بيان له مساء اليوم، اغتيال القيادي في كتيبة الشمال بحماس محمد حسن عوض، في غارة جوية على القطاع.

نصف الأسرى الأحياء في مناطق طلب الاحتلال إخلاءها

وتعليقا على الغارات التي ينفذها الاحتلال على القطاع، قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن نصف أسرى العدو الأحياء يوجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة.

أبو عبيدة: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية حياة الأسرى



وأضاف أبو عبيدة: قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة، لكنها خطيرة على حياتهم.



وتابع: إذا كان العدو معنيا بحياة الأسرى، فعليه التفاوض فورا لإجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر.

واستطرد: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق، ولكان معظمهم في بيته.

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