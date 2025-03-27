الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

الخطيب يؤدي مناسك العمرة رفقة رئيس نادي الاتحاد السكندري

محمود الخطيب ومحمد
محمود الخطيب ومحمد مصيلحي، فيتو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أثناء تأديته مناسك العمرة خلال شهر رمضان رفقة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي  برفقة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، فيتو

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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