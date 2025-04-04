إعلام عبري: إسرائيل مهتمة بنقل السيطرة على غزة لتحالف من الدول العربية

نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن مسئول سياسي كبير قوله: نتفاوض مع دول بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين وجادون جدا في تنفيذ خطة ترامب.

إسرائيل: نتفاوض مع دول بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين

وزعمت القناة العبرية، أن إسرائيل ليست مهتمة بالسيطرة الدائمة على غزة، بل إن تل أبيب مهتمة بنقل السيطرة على غزة لتحالف من الدول العربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

وأضاف الجيش في بيان أن قواته "قتلت عددا من المسلحين ودمرت بنى تحتية، من بينها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة عسكرية".

وأشار البيان إلى أن الجيش "سمح للسكان بإخلاء المنطقة عبر مسارات مخصصة"، مؤكدا أنه "يواصل عملياته ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية، وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، الخميس، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

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