الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل مهتمة بنقل السيطرة على غزة لتحالف من الدول العربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن مسئول سياسي كبير قوله: نتفاوض مع دول بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين وجادون جدا في تنفيذ خطة ترامب.

إسرائيل: نتفاوض مع دول بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين

وزعمت القناة العبرية، أن إسرائيل ليست مهتمة بالسيطرة الدائمة على غزة، بل إن تل أبيب مهتمة بنقل السيطرة على غزة لتحالف من الدول العربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قائلا إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

txt

استشهاد 16 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة

وأضاف الجيش في بيان أن قواته "قتلت عددا من المسلحين ودمرت بنى تحتية، من بينها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة عسكرية".

وأشار البيان إلى أن الجيش "سمح للسكان بإخلاء المنطقة عبر مسارات مخصصة"، مؤكدا أنه "يواصل عملياته ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية، وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

وشهدت أجزاء من الحي موجة نزوح واسعة، الخميس، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، تطالبهم بإخلاء المنطقة على الفور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل جيش الاحتلال ترامب غزة

مواد متعلقة

استشهاد 16 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة

غزة بين فكي الحرب والتهجير.. الأرض رهينة الرصاص والوعود الخادعة.. إسرائيل تجبر سكان القطاع للتهجير قسرا تجاه البحر.. ومحور موراج يفرض واقعا جديدا

الأكثر قراءة

زلزال يضرب الخليج العربي، والسعودية تكشف قوته وتأثيره

ترامب يهدد الصين بعد ردها على رسومه الجمركية

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

رفعت فياض يكتب: لأول مرة شهادتان للثانوية العامة هذا العام!!

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

مصطفى المكاوى يكشف أسباب عدم تأثر الصادرات المصرية بقرارات ترامب الجمركية

عدد معاملات الاستعلام عن الرصيد مجانا في إنستاباي شهريا

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا حادث التسمم بسبب الشاورما في تركيا إلى 648 شخصا

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معنى ماء مهين، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة السجدة (فيديو)

المحرمات من النساء كما ورد ذكرهن في القرآن الكريم

تفسير رؤية الزلزال في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية