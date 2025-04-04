احتجاجات في مدن وبلدات سورية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية

شهدت عدة مدن سورية اليوم وقفات احتجاجية تنديدا بـ الهجمات الإسرائيلية وحدادا على أرواح الشهداء جراء القصف الإسرائيلي لحرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب محافظة درعا.

وخرج أهالي مدينة جاسم وبلدات معربة والحراك وقرفا والمتاعية وجلين في محافظة درعا في وقفات احتجاجية أكدوا فيها رفضهم واستنكارهم للهجمات الإسرائيلية واستهداف المدنيين الأبرياء، وطالبوا بتحرك عربي ودولي لوقفها.

ودعوا إلى ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه والإسراع في تحقيق العدالة بحق المتورطين في جرائم القتل والخطف خلال الفترات السابقة.

وشددوا على تمسك الشعب السوري بحقه في الدفاع عن أرضه وسيادته.

كما خرجت تظاهرة لأهالي حي الميدان في دمشق، إسنادا لغزة ودرعا وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية.

وأعلن مدير صحة درعا الدكتور زياد محاميد أن عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا بلغ 9 قتلى و23 جريحا.

كما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أن قوات من اللواء 474 التابعة له نفذت عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، حيث "صادرت أسلحة ومواد قتالية ودمرت بنى تحتية وصفتها بالإرهابية".

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