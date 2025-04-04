الجمعة 04 أبريل 2025
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نحن وجمارك ترامب!

ما تأثير قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتنا للسوق الأمريكي بنسبة عشرة في المائة علينا؟ ابتداء يجب أن نعلم أن أمريكا ليست من الشركاء التجاريين الكبار لنا مثل أوروبا، وأن صادراتنا إليها ليست ضخمة وتزيد قليلا علن ثلاثة مليارات دولار.. 

ويجب أن نعلم أيضا أن معظم هذه الصادرات من الملابس والمنسوجات، في إطار اتفاقية الكويز التى تمنحنا مزايا جمركية للصادرات التى تدخل فيها مستلزمات إسرائيلية بنسبة معينة، وقرارات ترامب حتى الآن لم تتطرق إلى هذه الاتفاقية، وربما لا تطرق إليها غالبا من أجل إسرائيل. 


ولذلك التأثير المباشر لقرارات ترامب علينا ستكون محدودة.. ولكن بالإضافة لهذه الآثار المباشرة هناك أثارا غير مباشرة تتعلق بتداعيات قرارات ترامب على حركة التجارة العالمية، والتى لن تكون في الأغلب كبيرة لأن قراراته الجمركية شملت العالم  كله ولم تستثن دولة واحدة.. 

 

ولذلك من المتوقع أن ترتبك خطوط الإمدادات العالمية وأن ترتفع أسعار السلع ومن بينها الخامات ومستلزمات الإنتاج، وهذا سيكون له تأثيراته علينا بالطبع فى  اتجاهين.. 

الأول ارتفاع تكلفة ما تنتجه من سلع، وبالتالى إرتفاع أسعار ما نصدره.. والاتجاه الثانى تراجع حركة المرور فى قناة السويس أو على الأقل كبح جماح استعادتها نشاطها الذى تراجع بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بعد حرب غزة.. 

لكى الله يا مصر

ترامب ورحلته الخارجية الأولى!

 وهذا سيكون له في نهاية المطاف تأثيره على جهودنا لخفض الفجوة الدولارية، الأمر الذى يحثنا على التوسع في إنتاج ما يغنينا عن استيراد بعض السلع من الخارج وبالتالى ينخفض إنفاقنا من النقد الأجنبي.. ويحثنا أيضا على زيادة مواردنا السياحية بإتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لزيادة كبيرة طموحة في السياحة الأجنبية.

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