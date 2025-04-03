الخميس 03 أبريل 2025
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لكى الله يا مصر

 نعم لكى الله يا مصر.. فأنت تواجهين تحديات كبيرة من كل نوع ولون، ومن كل صوب واتجاه.. فإن القوة العظمى عالميا التى تفرض قيادتها للنظام العالمى تتصرف بنهج يلحق الأذى بها وبالعالم كله، بل وبنا نحن بشكل خاص، حينما حاولت  تهجير أهل غزة في سيناء، ومازالت تدعم إسرائيل في تنفيذ مخطط التهجير هذا، وتسكت على انتهاك إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد التى ترعاها منذ توقيعها قبل نحو خمسة وأربعين عاما مضت، بل وتتهمنا  نحن بخرقها!

 
والمنطقة التى تحيط بِنَا كلها ملتهبة والنيران شبت في أرجائها و انتشرت واستقلال دولها استُبيح من أبنائها وأعدائها على حد سواء.. وصارت الاضطرابات والنزاعات والصدامات والحروب الأهلية  هى السائدة فيها..  

كما لم تتعرض فقط للتدخل الأجنبى وإنما تعرضت أرضها لاحتلال قوات أجنبية أيضا، أمريكية وتركية وإسرائيلية ومن قبل إيرانية، وهذه القوات الأجنبية تستخدم القوة العسكرية في شن هجمات مخططة تستهدف الاستيلاء على مزيد من الأرض، وتحقيق مزيد من النفوذ لتضمن فرض هيمنتها على دولها.

 
والأشقاء يا ليتهم مشغولين بالحفاظ على حكمهم والإبقاء على نظمهم السياسية فقط، وإنما هم يعبثون ويلهون عالميا وإقليميا بما يلحق الأذى بِنَا ويضر بأمنك ومصالح شعبك، وذلك بتدخلات هنا وهناك تزيد الفوضى في المنطقة وتزيد إلتهاب نيران النزاعات فيها، وتقديم الدعم لخصومك ومن ينازعون في حقوقك التاريخية، ومساعدة أعدائك على تشويه ما تقومون به لحماية الحقوق الفلسطينية، وتأليب الأعداء عليك.. 

ويبخلون فى مساعدتك على تجاوز الصعوبات الاقتصادية باستثمار بعض أموالهم في أرضك ويكتفون فقط  بشراء بعض شركاتك ومشروعاتك  القائمة والرابحة، بينما يتنافسون ويتسابقون في تقديم الدعم للقوة العظمى العالمية وبأموال تتجاوز التريليون دولار!

 

ترامب ورحلته الخارجية الأولى!

هدنة بدون هدنة!


وداخليا تعانين من انحياز في السياسات الاقتصادية لغير أصحاب الدخول المحدودة والفقراء الذين عانوا بشدة هم وأصحاب الدخول المتوسطة من التضخم والغلاء خلال السنوات الأخيرة وباتوا غير قادرين على تحمل المزيد الذى ينتظرهم في ظل الإنحياز لغيرهم اقتصاديا من الأغنياء والقادرين.. وفى ظل الإصرار على سياسات مالية واقتصادية لم تحقق المرجو منها خلال السنوات التى خلت 
لذلك لكى الله يامصر.. 

ولكى بعده شعبك الواعى بما يواجهك من تحديات خطيرة، والصابر رغم قسوة هذه التحديات وخطورتها التى تواجهك وتعترض مسيرتك للنهوض وتحقيق التقدم وحماية كيان دولتك وأمنك القومى. 

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الصعوبات الاقتصادية تهجير أهل غزة دعم إسرائيل مخطط التهجير اتفاقية كامب ديفيد فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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