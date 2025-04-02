ترامب ورحلته الخارجية الأولى!

في غضون شهر سيقوم الرئيس الامريكى ترامب بأول رحلة له خارج أمريكا منذ أن عاد إلى البيت الأبيض.. الرحلة ستكون لثلاث دول عربية هى السعودية والامارات وقطر.. الأولى التى استضافت بناء على رغبة ترامب مباحثات أمريكية روسية ومباحثات روسية أوكرانية.. والثانية أبدت استعدادا لاستثمار مبالغ في أمريكا تزيد عما أعلنت السعودية استثماره، والثالثة يوجد بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة والتى يريد ترامب أن يتحمل القطريون تكلفة وجودها.



وهذه الزيارة سيكون لها نتائجها المختلفة والمتعددة.. وأهم هذه النتائج يتعلق بمستقبل المنطقة وليس فقط مستقبل هذه الدول الثلاث التى تتبارى في ممارسة أدوار خارج حدودها في محيطها الاقليمى.. فهذه الزيارة ستحدد مسار العلاقات الأمريكية العربية كلها، وكيف ستدار هذه العلاقات وتداعيات هذا المسار على كل العرب.



وبالطبع ترامب لا يبغى فقط جمع أكبر قدر من الأموال في رحلته العربية هذه وإنما يريد إسهاما منها في تتفيذ ما يضمره من مخططات لهذه المنطقة كلها، وفي المقدمة منها مخططاته للقضية الفلسطينية والتى لا تتضمن حصول الفلسطنيين على استقلالهم وإقامة دولتهم المستقلة.



وإذا لم تستخدم هذه الدول الثلاث لغة تبادل المصالح مع أمريكا فإن ترامب سيحقق كل ما يبغيه وينشده من هذه الزيارة للمنطقة.



إن لترامب مصالح كبيرة لدى هذه الدول الثلاث ويتعين أن يعرف أن تحقيق هذه المصالح ليس مجانا وإنما له ثمن يتعين على أمريكا أن تدفعه، وهذا الثمن ليس ما يردده دائما وهو توفير الحماية السياسية لها وإنما هو أكبر من ذلك ويتسع ليشمل وقف الحرب البشعة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة وفتح أفق سياسى لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطنية المستقلة.

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