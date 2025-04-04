الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية السعودية: غياب آليات محاسبة إسرائيل أتاح لها انتهاك القانون الدولي والإنساني

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

 أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة.

 

التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 كما أدانت المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.

 

غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي

وأوضحت الوزارة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكدت المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وزارة الخارجية السعودية الخارجية السعودية الأراضي الفلسطينية غزة

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