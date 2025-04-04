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خارج الحدود

بـ 5 ملايين دولار، ترامب يستعرض "البطاقة الذهبية" الجديدة ويحدد موعد صدورها (صور)

ترامب يستعرض البطاقة
ترامب يستعرض البطاقة الذهبية، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبًا.

 

ترامب يستعرض تصميم "البطاقة الذهبية" الجديدة

واستعرض ترامب تصميم "البطاقة الذهبية" الجديدة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الخميس.

وقال ترامب للصحفيين: "مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي؟ إنها البطاقة الذهبية - بطاقة ترامب".

موعد صدور البطاقة الذهبية

وأضاف ترامب أنه "كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدًا من هو المشتري الثاني"، وأوضح أن "البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح".

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قد قال الشهر الماضي أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها.

 

امتيازات البطاقة الذهبية

في فبراير الماضي، كشف ترامب عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البطاقة الذهبية تأشيرة المستثمرين المهاجرين وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك

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