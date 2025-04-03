أخبار الرياضة اليوم، منتخب مصر للناشئين يخسر من بوركينا فاسو بأمم أفريقيا، رسالة غامضة من وسام أبو علي، الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس من خلال مستشاره القانوني والإدارة القانونية بالنادي بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي عبر الموقع الإلكتروني للرابطة بشأن عقوبات مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة يوم 11 مارس الماضي بعد ما تم تعديل قرار إدارة المسابقات بالرابطة السابق صدوره يوم 15 من الشهر نفسه.

نشر وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي حملت رسالة باتت غامضة للبعض.

وقام أبو علي بنشر ستوري على انستجرام بصورة له بتيشرت النادي الأهلي وكتب عليها.

استقر الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على خوض مباراة مودرن سبورت المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بالناشئين وبعض اللاعبين البدلاء.

وجاء قرار الزمالك نظرا لضيق الوقت كون مباراة مودرن سبورت جاءت بين مباراتي ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى موريتانيا يوم السبت المقبل لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

دوري المحترفين، تقدم أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الداخلية باستقالته من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة أمام طنطا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ28 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين".

وانتهت منذ قليل المباريات التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الـ28 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين".

أمم إفريقيا للناشئين، تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا، سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

أعلن نادي بيراميدز عن برنامجه خلال رحلة الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

وقرر نادي بيراميدز السفر إلى المغرب يوم السبت المقبل استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني.

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في وقت سابق، عن رغبته في امتلاك نادي كبير بعد اعتزاله كرة القدم، ويبدو أن أحد الأندية الإنجليزية، قد يكون ضمن الخيارات المطروحة.

رونالدو أسطورة كرة القدم، الذي أتم عامه الأربعين في فبراير الماضي، لا يزال يسعى للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواصل تسجيل الأهداف مع النصر السعودي، حيث أنهى عام 2023 كأفضل هداف عالمي في الدوريات الكبرى المختارة.

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