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رياضة

كريستيانو رونالدو يقترب من حلمه بامتلاك أحد الأندية الإنجليزية

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في وقت سابق، عن رغبته في امتلاك نادي كبير بعد اعتزاله كرة القدم، ويبدو أن أحد الأندية الإنجليزية، قد يكون ضمن الخيارات المطروحة.

رونالدو يقترب من الاعتزال بعد مونديال 2026

رونالدو أسطورة كرة القدم، الذي أتم عامه الأربعين في فبراير الماضي، لا يزال يسعى للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواصل تسجيل الأهداف مع النصر السعودي، حيث أنهى عام 2023 كأفضل هداف عالمي في الدوريات الكبرى المختارة.

ورغم أنه لم يحدد بعد موعد اعتزاله رسميًّا، إلا أن مونديال 2026 قد يكون المحطة الأخيرة في مسيرته، حين سيكون في سن الـ41، كما أكد سابقًا أنه لا ينوي الاتجاه إلى التدريب أو العمل في الإدارة الفنية.

رونالدو قد يملك نادي ريكسهام الإنجليزي

تشير التقارير إلى أن رونالدو قد يتجه إلى الاستثمار في ملكية أحد الأندية بعد الاعتزال، وهو ما ألمح إليه أندي تاونسند، لاعب وسط الدوري الإنجليزي السابق، الذي يرى أن نادي ريكسهام الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، قد يكون وجهة محتملة.

وقال تاونسند لموقع BoyleSports: "رونالدو يمكنه شراء ريكسهام وجعل رينولدز وماكيلهيني سائقيه إن أراد ذلك، لكن القصة مذهلة حقًّا. لقد منحوا الأمل لكثيرين في عالم كرة القدم، وأثبتوا أن امتلاك نادٍ ليس مستحيلًا".

وأضاف: "لن أتفاجأ إذا اشترى رونالدو ناديًا بعد اعتزاله. لقد استثمر بالفعل في الفنادق وأعمال أخرى، ولديه اهتمام واضح بمجال الأعمال".

يرى تاونسند أن رونالدو قد يعود إلى إنجلترا لكن هذه المرة كمالك لنادٍ، خاصة بعد تجربتيه مع مانشستر يونايتد.

وقال: "أراه يشتري ناديًا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. إنه يعشق كرة القدم، وسيثق في قدرته على إدارة نادٍ بنجاح".

رونالدو نفسه سبق أن تحدث عن هذا الطموح، إذ قال في مقابلة مع قناة Canal 11 البرتغالية نُشرت في فبراير 2025: "لماذا أكون مدربًا أو مديرًا رياضيًّا أو رئيسًا تنفيذيًّا إذا كان بإمكاني أن أكون مالكًا للنادي؟ هذا حلم لي، وأنا متأكد أنني سأمتلك ناديًا".

وأضاف: "بل سأخبركم بالمزيد: لا أريد امتلاك نادٍ واحد فقط، بل عدة أندية".

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