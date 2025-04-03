الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

رسالة غامضة من وسام أبو علي قبل صدام الأهلي والهلال السوداني

وسام أبو علي
وسام أبو علي

نشر وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، والتي حملت رسالة باتت غامضة للبعض.

وقام أبو علي بنشر ستوري على انستجرام بصورة له بتيشرت النادي الأهلي وكتب عليها: “الصبر مفتاح وعنصر النجاح”.

   

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وتطير بعثة الأهلي إلي موريتانيا بعد غد السبت لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني والتي تقام يوم الثلاثاء القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام في التاسعة مساء يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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