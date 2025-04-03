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رياضة

البنيني ديجيندو لويس حكمًا لمباراة سيمبا والمصري في الكونفيدرالية

الحكم البنيني ديجيندو
الحكم البنيني "ديجيندو لويس، فيتو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني.

 

حكام مباراة المصري وسيمبا التنزاني

ويقود الطاقم  حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس "، ومعه مواطنه  "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني  "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا  فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".

موعد مباراة المصري وسيمبا 

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام  في الثالثة عصر الأربعاء  المقبل الموافق التاسع من أبريل الجاري، - الرابعة بتوقيت دار السلام في إياب  دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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المصري البورسعيدي الكونفيدرالية سيمبا التنزاني

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