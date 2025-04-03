منتخب مصر يخسر أمام بوركينا فاسو 1/2 ببطولة أمم أفريقيا للناشئين

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو عن طريق أشرف تابسوبا استلمها وسددها قوية الى داخل الشباك بالدقيقة 70.

واحرز هدف منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 79.

وجاءت الدقيقة 38 من أخطر الفرص حيث بعد عرضية من لاعب بوركينا فاسو من منطقة الجزاء ولكن تمر على مرمى ياسين حاتم حارس.

ومع الدقيقة 37 جاءت ركنية لصالح منتخبنا ورأسية من أنس رشدي تصدى لها مدافع بوركينا فاسو من داخل منطقة الجزاء.

ويقدم موقع فيتو “بث مباشر” لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2025.

ونقات المباراة شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

وخاض أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل الفراعنة أمام بوركينا فاسو بكلا من:

تشكيل منتخب مصر

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

أحمد الكاس، فيتو

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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