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رياضة

أول رد فعل من الزمالك بعد رفض رابطة الأندية تأجيل مباراة مودرن سبورت

بيسيرو مدرب الزمالك
بيسيرو مدرب الزمالك

استقر الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على خوض مباراة مودرن سبورت المقبلة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بالناشئين وبعض اللاعبين البدلاء.

وجاء قرار الزمالك نظرا لضيق الوقت كون مباراة مودرن سبورت جاءت بين مباراتي ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ورفضت رابطة الأندية فكرة تأجيل مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت ليستقر الأبيض على خوض المباراة بالناشئين والبدلاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، بعد التعادل أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي سلبيا في الكونفدرالية. 

 

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر 

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السابعة مساءً. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت 

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر. 

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كيب تاون في الثانية إلا ربع عصر اليوم الخميس عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المقرر أن تستغرق رحلة العودة حوالي 12 ساعة يتخللها الهبوط ترانزيت في مطار أديس أبابا لمدة ساعتين تقريبا.


ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأبيض إلى مطار القاهرة فجر غدًا الجمعة. 

 

الزمالك يتعادل مع ستيلينبوش 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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