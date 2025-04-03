الخميس 03 أبريل 2025
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رياضة

تعرف على برنامج بيراميدز في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن نادي بيراميدز عن برنامجه خلال رحلة الفريق بالمغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

 

موعد سفر بيراميدز الي المغرب 

وقرر نادي بيراميدز السفر إلى المغرب يوم السبت المقبل استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض نادي بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح السبت على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهرا متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

ويؤدي الفريق تدريبه يوم الأحد على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الاثنين وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل ٨ أبريل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحدد الاتحاد الأفريقي الملعب الشرفي في مدينة مكناس، لاستضافة مباراة الجيش الملكي وبيراميدز  في ظل إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط لأعمال الصيانة.

حكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

كما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، حكام مباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

واختار الاتحاد الإفريقي الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الإياب ويعاونه التونسي خليل حساني المساعد الأول، والليبي عيسى عطية المساعد الثاني، والليبي محمد المبروك الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء كودجو بافيو من توجو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام أمادو أوندو من غينيا الاستوائية، والمنسق الإعلامي دنيا سيراجي من المغرب، والمنسق الأمني راوس ناجواشي من الكونغو الديمقراطية، وحكم الفار هيثم قيراط من تونس، وحكم الفار المساعد محمد إبراهيم من السودان.

مباراة بيراميدز والجيش الملكي

دوري أبطال إفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف، على إستاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

أهداف مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

أحرز رباعية بيراميدز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 2 و12 وإبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 39 و67.

وأحرز هدف الجيش الملكي لاعبه عبد الفتاح حدراف في الدقيقة 45.

 

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