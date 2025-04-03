مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتعادل مع الكاميرون سلبيا في أمم أفريقيا للناشئين

أمم إفريقيا للناشئين، تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا، سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

تشكيل جنوب أفريقيا ضد الكاميرون

تشكيل الكاميرون ضد جنوب أفريقيا

وفي نفس الجولة يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره بوركينا فاسو، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

منتخب مصر يخسر أمام جنوب أفريقيا

وخسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب أفريقيا، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

أحمد الكأس، فيتو

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، اليوم الخميس، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

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