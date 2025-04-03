الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الليلة، حفل مشترك لفهد القبيسي وسلطان خليفة في السعودية

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي الليلة الفنان فهد الكبيسي والفنان سلطان خليفة حفلا في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

 

ويأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات العيد في المملكة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

حفلات العيد في المملكة

وشهدت المملكة العربية السعودية سلسلة حفلات في عيد الفطر تنظمها هيئة الترفيه، من بينها حفل الفنان السعودي رابح صقر في منطقة شقراء بالرياض  الذي أقيم ثالث أيام عيد الفطر، وأقيم الحفل على مسرح محمد بن سعد البورادي، كما شهدت منقطة أبها حفلا للفنان خالد عبد الرحمن بالأمس.

 

 

 

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المطرب القطري فهد الكبيسي المطرب سلطان خليفة موسم الرياض هيئة الترفيه السعودية

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