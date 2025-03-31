وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

تابع فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إجراءات تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

تفقد عدد من الساحات

وتفقد العطيفي عدد من الساحات بأحياء محافظة الإسماعيلية التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد والتي من المقرر أن تُقام في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 6:7 صباحًا، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعتمدة من الجهات المختصة.

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

وكانت محافظة الإسماعيلية، أعلنت تخصيص 99 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على الأماكن التي خصصتها مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.

ساحات صلاة العيد بالإسماعيلية

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المديرية حددت الساحات التالية وهي ساحات: استاد الإسماعيلي شارع المدارس الإسماعيلية، والملعب المفتوح الخامسة الإسماعيلية، وساحة موقف الحكر الحكر الإسماعيلية، وساحة الشهداء بنادي الشهداء الإسماعيلية.

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

ساعات صلاة العيد بمركز الإسماعيلية

بالاضافة إلى ساحة علي عيد عزبة علي عيد الإسماعيلية، ومركز شباب السحارة السحارة الإسماعيلية، وساحة عثمان بن عفان الحرفي الإسماعيلية، ومركز شباب الزغابة، ومسجد الصالحين، وحي السلام الإسماعيلية ومسجد عباد الرحمن بالثلاثيني ومركز شباب أبو آدم أبو آدم، ومركز شباب محمد فريد أبو عطوه والإسماعيلي بعرايشية مصرد ومسجد الرضوان الشيخ زايد بالإسماعيلية، ومسجد الدوحةبالشيخ زايد ومسجد أم القري بالشيخ زايد ومسجد الفردوس ميدان القفردوس الإسماعيلية.

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

أماكن صلاة العيد بأبو صوير

بالإضافة إلى مركز شباب أبو نصر الله بأبو بلح، ومركز شباب أبو صوير، وأبو صوير المحطة أبو صوير ومركز شباب الوراورة، بأبو صوير الوراورة أبو صوير ومركز شباب أبو خروع أبو صوير أبو خروع أبو صوير، ومركز شباب الواصفية الواصفية أبو صوير.

و مركز شباب أبو عياد أبو عياد، ومركز شباب أبو جريش أبو جريش، ومركز شباب شعيب عزبة شعيب، وساحة العالي العالي، وساحة المركز الطبي مدينة المستقبل، وساحة التوفيق مدينة المستقبل أبو صوير، والساحة الصوفية، وساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف، وساحة العمدة البوصيلي الكرايم أبو صوير البلد الكرايم، وساحة رست بور سعيد الصحراوي أمام المسجد، وساحة 6 أكتوبر 6 أكتوبر، وساحة الصولي الصولي أبو صوير، وساحة منشية مبارك، وساحة المستقبل الجديد المستقبل أبو صوير، وساحة مضيفة دقينش أبو صوير البلد.



جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

ساحات صلاة العيد في القصاصين

كما تضم ساحات صلاة العيد في القصاصين كل من ساحات مدرسة أحمد عرابي القصاصين، ومركز شباب القصاصين القصاصين، مركز شباب الهوانية الهوانية، مركز شباب النجع، ومركز شباب صبرى بقرية ام عزام، مركز شباب الهيش، ومركز شباب ام عزام، ومركز شباب السويدات قرية 30 يونيو القصاصين.

بالاضافة إلى مركز شباب المحسمة المحطة المحسمة، ومركز شباب المحسمة العبل، ومركز شباب الخفيج قرية السلام، ومركز شباب عرب ابوقاسم، والمعهد الدينى، بالكوع الوادى الاخضر، ومركز شباب البغادة شروق مركز شباب الجعارة، معهد تل ثمود شروق ومعهد يوسف مرسال.

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

جانب من تفقد تجهيز الساحات، فيتو

ساحات صلاة العيد بالتل الكبير

كما اعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن ساحات صلاة العيد بالتل الكبير وهي ساحة مسجد الرحمن (الشيخ مصطفى) والمحطة التل الكبير، والحماده، والساحة الشعبية التل الكبير، والبعالوة الكبرى،و ساحة مسجد عمر بن الخطاب، البعالوة مركز شباب البعالوة التل الكبير، وساحة مسجد مجمع البحر القرين الجديدة التل الكبير، وتل البلد، والمسطح الأخضر، وحي السلام ومدرسة الثانوية العامة.





كما تم حديد كل من مركز شباب أبو حليفة أبو حليفة التل الكبير وساحة مسجد التل الصغير ومركز شباب تل أبو حامد، تل أبو حامد، وساحة مدرسة عطية الناظر، ومركز شباب المزارعة المزارعة، وساحة مركز شباب ابو عاشور أبو عاشور، وساحة مسجد أم القرى بالبكارشة، ومركز شباب الظاهرية الظاهرية، ومركز شباب ابو عيادة، ومركز شباب العهدة مركز شباب الغرابوة الغرابوة، وساحة عزبة منصور عزبة منصور التل الكبير.



ساحات صلاة العيد بالقنطرتين

وتم تحديد عدد من الساحات لصلاة العيد بالقنطرتين وتضم كل من الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق، ومركز شياب المدينة الجديدة، وسيد المرسلين المدينة الجديدة، والعبور، الإرسال قرية الإرسال السبط الزكى قرية الأبطال، والرحمة قرية الأحرار، ومركز شباب القنطرة، ومركز شباب ابوخليفه، ومركز شباب البياضيه، وساحة ملعب منشية مبارك منشية مبارك، ومركز شباب الرياح القنطرة غرب، ومركز شباب الشهيد خيرى، وساحة مسجد ابو بكر الصديق بالمثلث ساحة مسجد القدس ك 17 الحماده الكيلو 17 والضبعية الشرقية.

ساحات صلاة العيد بمركز شباب فايد

كما تم تحديد كل من ساحات مركز شباب فايد، ومركز شباب سرابيوم مركز شباب سرابيوم، ومركز شباب فنارة مركز شباب فنارة، وساحة ابو سلطان، وساحة ميدان فنارة، وساعة عمر بن الخطاب، مركز شباب كسفريت كسفريت بفايد ساحة العقادة ومركز شباب ابو شلبي بسرابيوم، وساحة قمة فايد.

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