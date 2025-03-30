الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في الاستعداد لعيد فطر المبارك لعام ١٤٤٦هـ.  

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متابعة منافذ بيع الأسماك 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إنه تم المرور على أماكن بيع الأسماك المملحة والرنجة، وسحب عينات للتأكد من مدى صلاحية المعروضات. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز 

كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية وإعادة مواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

متابعة استقرار السلع التموينية 

وأضافت أنه تم متابعة استقرار الحالة التموينية؛ لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة، مع تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تقسيم العاملين للعمل بالتناوب 

وعلى جانب آخر، تم تقسيم العاملين للعمل بالتناوب لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع الالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية، ومتابعة عمليات صرف مستلزمات العيد من السلع التموينية واللحوم والدواجن لضمان توفيرها بالكميات الكافية، وتكثيف الرقابة على منتجات العيد وجودتها وعمل حملات مشتركة مع مديريات الطب البيطري، والصحة؛ للتفتيش على الأسماك المملحة.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

جدير بالذكر، أنه تم تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية في الإسماعيلية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.
 

 

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