الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

نشاط مكثف لأحياء الإسماعيلية في قطاع النظافة والتصدي للتعديات خلال عيد الفطر (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود فرق عمل أحياء مدينة الإسماعيلية الثلاث خلال أيام العيد في قطاعات النظافة وتحسين البيئة وكذلك إزالة التعديات.  

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تنفيذ عدد من حالات الإزالة 

حيث قامت فرق عمل حي ثالث بالإسماعيلية  تحت إشراف أحمد العايدي رئيس الحي وبمتابعة ميدانية من مدير الإدارة الهندسية، بتنفيذ إزالة لثلاث حالات "سلم خارج خط التنظيم"، وذلك بمناطق الطريق الدائري وأرض الجمعيات الداخلية وشارع الأبراج، وذلك خلال اليوم الثاني والثالث من أيام عيد الفطر المبارك.  

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استمرار رفع المخلفات والقمامة 

كما استمرت أعمال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية وكافة القطاعات خلال فترات العمل الصباحية والمسائية، وفي حي ثان قامت فرق تحسين البيئة تحت إشراف المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان في الإسماعيلية بتنظيف كامل للمسطحات الخضراء بشارع شبين وبالطريق الدائري وبجوار مسجد الصالحين، بالإضافة إلى استمرار تفريغ الحاويات الوسيطة بنطاق شوارع المستشفى وهدى شعراوي والغابة وبقطاع الشهداء وطريق بورسعيد.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تكثيف أعمال النظافة 

كما قامت فرق العمل بحي أول مدينة الإسماعيلية تحت إشراف أمير عبدالله رئيس الحي، بتكثيف الأعمال اليومية بقطاع النظافة بنطاق الحي في مناطق الجامعة القديمة والعرب والبلاجات وطريق محمد علي وأم كلثوم. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على المتابعة المستمرة وتكثيف الأعمال خلال فترات الإجازة والأعياد والتواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء والنواب، مؤكدًا على استمرار أعمال تحسين البيئة النظافة في كافة المناطق بالأحياء والميادين والطرق الرئيسية والفرعية والحدائق والمتنزهات، والعمل بنظام الورديات على مدار اليوم.
 

 

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