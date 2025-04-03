"الحوثي" تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) في الحديدة

أعلن الحوثيون في اليمن أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض-جو

وأشار التنظيم في بيان له الى أن العملية تمت بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، موضحة أن هذه الطائرة تعد هي الثانية التي تمكنت دفاعاتها الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة.

التصدي لكل محاولات الأعداء

وشددت كذلك على استمرار قواتها في التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة اليمن.

العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة

وختم الحوثي بيانه بالقول: وإننا ومعنا الشعب اليمني العظيم مستمرون في عملياتنا المساندة لغزة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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