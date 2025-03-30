صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بإسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

واستأنفت جماعة الحوثي القصف الصاروخي على إسرائيل، بعدما جدد جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن دولة الاحتلال، وبدأت في قصف أهداف عديدة في اليمن، تسببت في سقوط عشرات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، عن شن هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية أخرى في البحر الأحمر، ردا على الغارات الأمريكية.

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان: "تواصلُ قواتُنا المسلحةُ وللأسبوعِ الثالثِ على التوالي، التصدي المسؤول والفاعلَ للعدوانِ الأمريكيِّ المستمرِّ على بلدِنا، حيث اشتبكتْ مع القطعِ الحربيةِ المعاديةِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ ترومان في البحرِ الأحمرِ لثلاثِ مرات خلالَ الـ 24 ساعةً الماضية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.