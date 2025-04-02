ترامب: شركاء أمريكا التجاريون نهبوا البلاد وسنفرض رسوما جمركية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد أصدقاء في التجارة، وأحيانا في المجال التجاري يتحول الأصدقاء إلى أعداء.

تابع في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "سيُذكر تاريخ الثاني من أبريل 2025 إلى الأبد باعتباره اليوم الذي عادت فيه الصناعة الأمريكية إلى الحياة، واليوم الذي استُعيد فيه مصير أمريكا، واليوم الذي بدأنا فيه بجعل أمريكا ثرية من جديد، غنية، صالحة، وثرية لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه تم نهب أمريكا لعقود من قبل دول صديق، مهددًا: من يفرض علينا رسوما جمركية سنفرض عليه رسوم.

وتابع ترامب: حان الوقت للازدهار مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة مجددا.

وأشار ترامب إلى أن العصر الذهبي لأمريكا سيعود بقوة كبيرة، مؤكدا أنه سيوقع أمرا تنفيذيا برسوم جمركية مضادة.

واختتم حديثه قائلا: ستنخفض الأسعار أمام المستهلكين.

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