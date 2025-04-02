أخبار الفن اليوم: معلومات عن زوج نسرين طافش وقصة تعارفهما.. سماح أنور تكشف مفاجأة بشأن رفضها بطولة فيلم الهلفوت.. ونسب المشاهدات تشعل التنافس بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

على الرغم من مرورة عدة أشهر على زواج الفنانة نسرين طافش، إلا أنها كشفت مؤخرًا عن شخصية زوجها، والتي أكدت أنه رجل الأعمال المصري “أحمد جوهر”، حيث تم الزواج نهاية العام الماضي بعد قصة حب سريعة.





سماح أنور، كشفت الفنانة سماح أنور، قصة رفضها العمل مع الزعيم عادل إمام بعد ترشيحها لبطولة فيلم “الهلفوت” قبل الفنانة إلهام شاهين.

قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، مشيرا إلي أن الشركة المنتجة طلبت 5 أجزاء فقط من العمل علي طريقة ألف ليلة وليلة.

قدم المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، عرضًا لعرائس الماريونت بسفارة دولة التشيك بالقاهرة، حيث كان العرض عبارة عن حفلًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وظهر الصاوي وهو يحرك عروسة ماريونت على شكل “أم كلثوم”، وقدم خلال الحفل عدد من الأغنيات الشهيرة لكوكب الشهرة، من بينها “أنت عمري” و“بعيد عنك ” وغيرهما.





تصدر فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر بلغت 13 مليونًا و539 ألفًا و493 جنيهًا، ليسجل ثانى أعلى إيراد يومي بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي حقق 23 مليونًا ونصف وقت عرضه.

سافرت الفنانة ريم سامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها وعدد من أفراد أسرتها، لوضع مولودها الأول، داخل أحد المستشفيات الشهيرة هناك.

صرح المخرج كريم الشناوي حول إجبار طاقم مسلسل “لام شمسية” على إدراج أغنية “اسلمي يامصر” بالحلقة الأخيرة من المسلسل الرمضاني.

بشكل صادم اشتعلت خلال الساعات الماضية حرب كلامية بين النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي تفاجأ بها جمهور ومتابعي كل منهما، بسبب دخول الثنائي الفني المنفصل فى تبادل سخرية وانتقاد بسبب من تصدر الأكثر مشاهدة بالموسم الرمضاني.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.