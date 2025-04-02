ارتبط بابنة فنانة شهيرة، معلومات عن زوج نسرين طافش وقصة تعارفهما

على الرغم من مرورة عدة أشهر على زواج الفنانة نسرين طافش، إلا أنها كشفت مؤخرًا عن شخصية زوجها، والتي أكدت أنه رجل الأعمال المصري “أحمد جوهر”، حيث تم الزواج نهاية العام الماضي بعد قصة حب سريعة.

وكانت نسرين طافش رافضة لفكرة الإرتباط بعد تجربتها السابقة، والتي تزوجت خلالها من مدرب اليوجا والطاقة شريف الشرقاوي، حتى التقت على سبيل الصدفة من أحمد جوهر بأحد المناسبات العامة، ونشات بينهما صداقة سرعان ما تحول إلى قصة حب.

ولم تكن نسرين متحمسة في بداية الأمر للزواج من جوهر خاصة أنه كان متزوجًا من قبل بأبنة الفنانة أصالة نصري، لكن انتصر الحب في نهاية الأمر تزوجا، وقررا وقتها عدم الإعلان عن خبر زواجهما حتى يحين الوقت المناسب، لتكشف خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السنيمائي، أنها قد تزوجت ولم تعلن عن شخصية زوجها، إلا أنها استغلت الاحتفال بعيد الفطر، وكشفت عن هويته من خلال صورة تجمعهما معًا.

رجل الأعمال أحمد جوهر

أحمد جوهر هو رجل أعمال مصري، وهو مالك لسلسلة من أشهر سلاسل بيع الذهب، وحقق شهرة واسعة برفقة أسرته في عالم المجوهرات منذ سنوات طويلة.

وعرف جوهر في الوسط الفني عام 2014، حينما تزوج من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، وأُقيم حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في شرم الشيخ، بحضور عدد من نجوم الفن، وأحيته كل من أنغام وسميرة سعيد وأحلام الإماراتية، وقد استمرت علاقتهما لمدة ست سنوات قبل أن يعلن عن طلاقهما.

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