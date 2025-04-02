محمد عبد المنعم الصاوي يقدم عرضًا للعرائس بسفارة دولة التشيك (فيديو)

قدم المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، عرضًا لعرائس الماريونت بسفارة دولة التشيك بالقاهرة، حيث كان العرض عبارة عن حفلًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وظهر الصاوي وهو يحرك عروسة ماريونت على شكل “أم كلثوم”، وقدم خلال الحفل عدد من الأغنيات الشهيرة لكوكب الشهرة، من بينها “أنت عمري” و“بعيد عنك ” وغيرهما.

حفلات العرائيس بساقية الصاوي

وقدم المهندس محمد الصاوي من قبل عدد من حفلات العرائس الماريونت بساقة الصاوي، وكانت عبارة عن حفلات غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والمطرب فريد الأطرش، وبعض فناني الزمن الجميل.

محمد عبد المنعم الصاوي

يذكر أن الفنان محمد عبد المنعم الصاوي هو رئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، واحده من الملتقيات والتجمعات الثقافية فى القاهرة.

كما شغل منصب وزير الثقافة خلال ثورة 25 يناير، خلفًا للدكتور جابر عصفور، ثم عاد بعدها لممارسة نشاطة الثقافي والفني من خلال ساقية الصاوي وعدد من الفعاليات الفنية.

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