سماح أنور تكشف مفاجأة بشأن رفضها بطولة فيلم الهلفوت مع عادل إمام

سماح أنور، كشفت الفنانة سماح أنور، قصة رفضها العمل مع الزعيم عادل إمام بعد ترشيحها لبطولة فيلم “الهلفوت” قبل الفنانة إلهام شاهين.



تصرفات إلهام شاهين في الهلفوت

وأكدت سماح أنور خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"بالفعل كنت مرشحة لدور الهام شاهين، وبعدما عرض على السيناريو رأيت أن مواصفات وتصرفات البطلة في فيلم الهلفوت لا يمكننى القيام بها لذلك اعتذرت عن العمل، ولكن عادل إمام يظل فخر لنا جميعا".



رأي سماح أنور في الزعيم عادل إمام

وحول ندرة أعمالها الفنية مع الزعيم، علقت سماح أنور قائلة: "لا يوجد نصيب، ولكن يظل الزعيم هو الرمز كفنان وانسان، ومصر تتفخر انها انجبت عادل إمام".

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