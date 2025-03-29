بعد انتهاء الحلقات، حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره عقب نجاح «المداح» لـ5 سنوات متتالية

وجه النجم حمادة هلال رسالة لجمهور ومتابعي حلقات مسلسله الرمضاني «المداح» عقب إنتهاء حلقات الموسم الخامس والأخير من العمل.

وقال حمادة هلال: فضل من ربنا نجاح الجزء الخامس.. عشت 5 سنوات من النجاح الاستثنائى بفضل الجمهور المصري والعربي الذي آمن بفكرة المداح وعشقه منذ جزئه الأول.

ووجه هلال الشكر لكل النجوم الذين شاركوا بأحداث المسلسل، على مدار 5 أجزاء ولشركة الإنتاج التي دعمت فكرة المداح.

وكانت منصة شاهد vip عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال قبل 24 ساعة من عرضها عبر شاشات التليفزيون.

المداح 5 الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لسلسلة المداح تسارعا كبيرا في الأحداث حيث التفت الشيطاين حول صابر المداح وفى مقدمتهم الملك الأحمر وبنات إبليس ست الحسن وفحيح وخادم بنات إبليس كابوس، فى محاولة منه لإضعاف صابر وسرقة الصولجان.

لكن تفاجأ صابر المداح بظهور أجداده ومنهم المنتصر وجاد الله وآخرين، وبالفعل استطاعوا إنقاذ حفيدهم المداح من إيدي الشياطين.

واختتمت الحلقة الاخيرة من المداح بإفاقة صابر المداح من مواجهته وأجداده للشياطين ليجد نفسه في المغرب مسافرا من مصر وهو في حالة إغماء.

مسلسل المداح 5 الحلقة 29

وكانت الحلقة 29 من مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، شهدت سرقة السيف التي كانت تمتلكه ست الحسن لتحارب به المداح، وعاتبت ست الحسن السيد كامل (أحمد بدير) على عدم حفاظه على هذا السيف.

من جهة أخرى، طلبت الشيطانة نائلة مقابلة عماد (الجن المؤمن)، حيث قال لها: "فكرتي في اللي قولتلك عليه"، ردت عليه نائلة وهي في غاية التأثر وكادت أن تبكي، قالت إنها موافقة على طلبه في أن تكون مؤمنة مثله وتكون في صف المداح وتؤمن بالله سبحانه وتعالى.

مع نهاية الحلقة، وجد صابر المداح خريطة توصله للصولجان الذي سيقضي به على بنات إبليس والملك الأحمر بمساعدة الشيخ خضر.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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