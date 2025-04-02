الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حمادة هلال: بعشق شيرين وويجز وكنت أهلاوي وقت أبو تريكة

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، مشيرا إلي أن الشركة المنتجة طلبت 5 أجزاء فقط من العمل علي طريقة ألف ليلة وليلة. 

حمادة هلال ونجاح مسلسل المداح 

وأضاف حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في سهرة خاصة على قناة النهار، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق لذلك تمسك به.

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو مشاركة نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جاد الله وشخصية المداح.

وأوضح  أن هناك نجوم أبدعوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوى، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

وقال حمادة هلال إن والدته هي بركته، فلم يتركها إلا عند دخولها القبر، وكان متعلقا بها، فقد كانت رفيقته الدائمة.

ويتمنى استمرار بركتها عليه دائما، مشيرا إلى أنه منذ صغره كان يحب أن يسير بجوار الحائط، فلا يهتم أو ينشغل بالانتقادات السلبية، فالنجاح هو التركيز في طريقه فقط وعدم الاهتمام بما يدور حوله.

وأشار إلى أنه يعشق صوت المطربة شيرين، وأحمد سعد، ومصطفى حجاج، ويعشق محمد فوزي وعبدالحليم، وعددا كبيرا من قصائد أم كلثوم، موضحا أنه لا يستطيع الاستماع كثيرا لموسيقى للمهرجانات، كما أنه يحب أغاني الراب وويجز ومروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

وأوضح أنه يتمنى أن يشارك في أعمال فنية مع كل الأجيال من الفنانين، وأنه سعيد باستخدام النجوم لأغانيه في أعمالهم.

 

وتابع انه كان مشجعا للنادي الأهلي، وآخر جيل كان يتابعه هو جيل ابو تريكه، لكنه حالياأاصبح بعيدا عن تشجيع الكرة، مطالبا الجماهير بعدم الغضب من اللاعبين لأنهم مطالبين بالتزامات حياتية، والكرة احتراف.

وأكد حمادة أنه لم يشعر بالخوف وسط أجواء المداح، لانه دائما يقرأ القرآن، ويشعر بالقوة عند قراءة القرآن.

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حمادة هلال و نجاح مسلسل المداح الفنان حمادة هلال حمادة هلال مسلسل المداح

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