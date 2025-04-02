الرياضي القسنطيني يتعادل مع اتحاد العاصمة 1/1 في الكونفدرالية

انتهت مباراة فريق الرياضي القسنطيني مع نظيره اتحاد العاصمة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل هدف التقدم لفريق القسنطيني اللاعب منذر طمين في الدقيقة 29، وأدرك كيفين مونديكو هدف التعادل لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 73.

وتلقي بوخنشوش لاعب اتحاد العاصمة بطاقة حمراء بعد حصوله علي بطاقتين صفراء في الدقيقة 75.

القنوات الناقلة لمباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، بما في ذلك مباراة الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة.

موعد مباراة العودة بين الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة

ويلتقي اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والمقرر لها 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.

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